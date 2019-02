RIETI - Non saranno stati mille, ma ci si è andati davvero vicino. La Rieti sportiva stavolta ha risposto "presente" all'appello della società e dei ragazzi della curva e rinunciando all'abbinata "divano&pop corn" e al tepore casalingo, ha lasciato la diretta di RaiSport ai meno avvezzi alla bagarre dal vivo e a chi, per ovvii motivi, non ha potuto raggiungere lo "Scopigno", oltre chiaramente ha chi ha preferito a Rieti-Trapani, l'altro "monday night" di serata: Roma-Bologna.



Ultimo aggiornamento: 21:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ma che si potesse trattare di una serata speciale, lo si era capito già nel tardo pomeriggio quando, in fase di prevendita, la biglietteria aveva "staccato" un centinaio di tagliandi - dato inusuale per questa piazza - che, aggiunti agli oltre quattrocento abbonamenti distribuiti in estate (tra quelli venduti e quelli offerti alle famiglie dei tesserati, ndr) dava la dimesione di quello che poi è stato il colpo d'occhio della tribuna.Così come è risultato inusuale, a chi frequenta abitualmente lo stadio, ritrovarsia corto di parcheggi già imboccando la bretella parallela di via Renzo De Felice, controllata a vista da una pattuglia della polizia municipale per garantire il regolare flusso del traffico. Buona anche l'affluenza nel settore F della tribuna, quello riservato ai tesserati Figc delle società dilettantistiche di Rieti e provincia, ai quali il club aveva riservato un tagliando scontato, al prezzo di 7 euro.Volti noti? C'erano anche quelli: dall'ex tecnico dell'Ascoli Serse Cosmi, in tribuna al fianco di Carpani, col quale ha condiviso l'esperienza bianconera lo scorso anno, ma anche i due oggetti del desiderio del mercato invernale del Rieti, vale a dire Fabrizio Tirelli e Francesco Marcheggiani, protagonisti a Cassini delle ultime due vittorie casalinghe dei pontini, il primo autore del gol dell'1-0 al SFF Atletico, il secondo giustiziere - ieri - della capolista Lanusei col medesimo risultato. Non hanno mancato all'appuntamento anche una delegazione del Real Rieti, con in testa capitan Rafinha e tanti ex calciatori del Rieti, sempre affezionati a questa maglia. E nell'intervallo, spazio a scuola calcio e settore giovanile: tutti in campo per una passerella davvero suggestiva.