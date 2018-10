PRIMO TEMPO

GOL TRAPANI

RIETI - Grandi sorprese al "Provinciale" di Trapani, tutte nelle due formazioni. Chéu stravolge il Rieti, rinunciando, tutto in un colpo a Diarra, Pepe e Todorov.35' -. Raddoppio del Trapani. Papangelis sbaglia il rinvio, pallone sui piedi di Aloi che fredda Chastre. Momento di sbandamento del Rieti, il Trapani punisce30'-. Corapi sblocca il match. Trapani in vantaggio. Chastre aveva intuito tuffandosi alla sua destra ma nulla da fare.29'- Calcio di rigore per il Trapani. Grande azione dei padroni di casa, poi la conclusione di Golfo toccata con un braccio da Gallifuoco. Rigore giusto25'- Adesso preme il Trapani. Doppio miracolo di Chastre, che salva prima sul tiro di Golfo, poi anche sulla respinta23'- Primo ammonito del match: cartellino giallo sventolato all'indirizzo di Gigli18'- Il Trapani reclama un calcio di rigore. Golfo prova un dribling in area di rigore e finisce a terra. Giusto non assegnare il penalty16'- Pericoloso il Trapani: destro volante di Aloi, blocca Chastre in tuffo, poi l'arbitro ferma tutto perchè il pallone sul cross era terminato fuori15'- Ottimo Rieti al "Provinciale". Brillano Lukinga e Gondo, autore fino ad ora di un'ottima partita12'- Primo corner del match in favore del Rieti, Vasileiou bravo a conquistarlo9'- Rieti molto aggressivo in questa prima parte di gara. Al suo esordio da titolare a centrocampo Lukinga sta facendo vedere buone cose. Risultato ancora sullo 0-04'- Buon avvio del Rieti che prova ad affacciarsi in avanti. Pescato in fuorigioco Gondo1'- Iniziato il match, Trapani in possesso di pallaSquadre entrate in campo al "Pronvinciale", Rieti in maglia bianca, Trapani con completo granata. Tra pochissimo il fischio di inizio del matchDifesa ancora a 4 con Papangelis e Xavier Venancio terzini, al centro Pepe e Gallifuoco. Lukinga e Palma avanti alla difesa, con Maistro, Cericola e Vasilieou a supporto di Todorov. Sorpresa anche nel Trapani, con Italiano che rinuncia al bomber Evacuo. Turnover dunque per Chéu, che prova a mescolare le carte per fare il colpaccio nella tana della capolista.: Dini, Ramos, Pagliarulo, Ferretti, Aloi, Nzola, Mulé, Scrugli, Corapi, Golfo, Toscano. All. Italiano: Chastre, Xavier Venancio, Gallifuoco, Gigli, Papangelis, Lukinga, Palma, Vasilieou, Maistro, Cericola, Gondo. All. Chéu: Feliciani di Teramo (Moro-Zampese)