RIETI - Fratelli d'Italia: Trancassini nominato Commissario Regionale del Lazio.

"Oggi il Presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni - spiega una nota del dDeputato di Fratelli d'Italia Paolo Trancassini, sindaco del Comune di Leonessa e già Portavoce Provinciale di Fratelli d'Italia Rieti - mi ha nominato Commissario Regionale del Lazio. E' un onore ed una grande soddisfazione essere stato scelto per questo delicato incarico che cercherò di svolgere con il massimo impegno anche per ringraziare, non solo a parole, il Presidente per la scelta operata. E' comunque l'ennesimo traguardo raggiunto anche grazie alla serietà ed al lavoro di tutta la "mia" Comunità con la quale ho condiviso anni di lavoro, di passioni, di appartenenza e di valori. Andiamo avanti". © RIPRODUZIONE RISERVATA