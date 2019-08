Ultimo aggiornamento: 17:52

Enorme tragedia nel mondo del futsal. Una notizia rimbalzata prepotentemente su tutti i siti specializzati e che, in qualche modo, riguarda anche il Real Rieti. Nelle scorse ore, in Brasile, è stato assassinato Douglas Nunes, pivot ventisettenne del Corinthians, fratello di Betao, una leggenda del futsal brasiliano e che, due stagioni fa, aveva vestito la maglia del Real Rieti sotto la guida di Massimiliano Bellarte. Secondo quanto riportato dai media locali, l'assassinio è avvenuto all'esterno di una discoteca, arrivato al culmine di una discussione. Secondo alcune testimonianze sembrerebbe che da un'automobile siano partiti alcuni colpi di pistola che non hanno lasciato scampo al giovane ragazzo. Pivot ventisettenne, Douglas Nunes era attualmente impegnato nelle semifinali della liga brasiliana. Già da alcuni minuti piovono su facebook post dell'intero mondo del futsal, anche perché, come abbiamo sottolineato, Betao è una vera e propria leggenda.