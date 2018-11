Rieti, autoarticolato blocca strada

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Strada provinciale per Roccaranieri nel comune di Longone Sabino bloccata a causa di un autoarticolato rimasto con la motrice impantanata. Il mezzo viaggiava a pieno carico e l'autotrasportatore che lo conduceva, dopo essersi accorto di aver sbagliato strada, ha dovuto tentare un'azzardata manovra di inversione in un tratto curvilineo andando con le ruote motrici - considerata la lunghezza e la mole del mezzo - in una parte sterrata a bordo carreggiata.La pioggia di questi giorni che ha reso il terreno viscido e molle ha provocato l'affondamento delle ruote impossibilitando il mezzo a proseguire la marcia. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Roccasinibalda e alcune persone che del luogo che hanno provato ad aiutare il conducente. Al momento la strada è bloccata in attesa di una soluzione per aiutare l'autoarticolato rimasto arenato. Sul posto anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Rieti. Sempre terreni umidi e fangosi la causa del ribaltamento di un trattore in località Pietre Piane nel comune di Monteleone Sabino. Sul posto il personale medico del 118 in soccorso al conducente e vigili del fuoco.