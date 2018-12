RIETI - Traffico congestionato in viale Maraini e a Molino della Salce per la parziale chiusura dei due passaggi a livello con una sola barriera abbassata. Nell'intersezione ferroviaria con viale Dei Flavi c'è', al momento, il treno regionale fermo in prossimità del luogo del tragico episodio avvenuto nel giorno di Natale quando una giovane reatina si è tolta la vita attendendo il convoglio in corsa. Sul posto anche una pattuglia della Polizia. © RIPRODUZIONE RISERVATA