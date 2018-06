di Emanuele Faraone

RIETI- Traffico in tilt in via Salaria per L' Aquila dove un'autovettura ha divelto la sbarra del passaggio a livello e poi si è dileguata. Sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia della squadra volante che ha svolto i rilievi e ha raccolto alcune testimonianze per poi ripristinare la circolazione. Secondo quanto emerso sarebbe stata una vettura modello Opel Corsa a causare, urtandola, il cedimento della sbarra rimasta poi a terra bloccando il traffico veicolare. Solo in questo momento è stata ripristinata la viabilità.



Venerd├Č 22 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:14



© RIPRODUZIONE RISERVATA