RIETI - Lunghe code per raggiungere il Reatino dall'area romana. A Roma, oggi, 29 giugno, è un giorno festivo, per la festività dei patroni Santi Pietro e Paolo. In molti hanno anticipato la partenza per un fine settimana lungo.



Sull'autostrada verso il casello di Fiano, tempi di percorrenza, a metà mattinata, di 40 minuti, con le indicazioni per Orte che dai consueti 30 minuti passavano a 56. Rallentamenti anche al semaforo di Passo Corese, mentre sulla Salaria, in direzione di Rieti, circolazione sostenuta ma scorrevole.

Venerd├Č 29 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:37



