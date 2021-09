In vista indagine sul traffico veicolare a Rieti: non si tratta di autovelox e non ci saranno sanzioni

Venerdì 24 Settembre 2021, 11:37

RIETI - Il Comando di Polizia Municipale informa di aver concesso, a seguito di apposita richiesta prodotta da una società specializzata, la possibilità di effettuare un’indagine sul traffico veicolare in alcune zone della Città.

L’indagine avverrà attraverso l’installazione di alcuni apparecchi radar che, però, nel rispetto della privacy non sono in grado di effettuare rilevazioni fotografiche dei veicoli né dei conducenti ma soltanto di monitorare e classificare il traffico veicolare.

Pertanto, si segnala agli automobilisti reatini che non si tratta di autovelox e che gli apparecchi che verranno installati non saranno utilizzati per elevare sanzioni per infrazioni al codice della strada.

Le apparecchiature per il monitoraggio saranno posizionate nelle seguenti strade: Viale Maraini, Via Micioccoli, Via Chiesa Nuova, Via Dentato, Via De Juliis, Via Rosatelli, Via Nenni, Via Einaudi, Via Foresta, Via Ricci.