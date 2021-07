Prosegue il tour vaccinale anti Covid della Asl nel Reatino, ecco una nuova tappa

Lunedì 12 Luglio 2021, 12:17

RIETI - Nuova tappa, oggi pomeriggio a Caste S. Angelo, del Tour Vaccinale anti-covid19, con l’ausilio di una Unità Sanitaria Mobile: l'iniziativa di prevenzione prevede la somministrazione del vaccino J&J a tutti gli over 18 anni, con prenotazione diretta sul posto.

Grazie all’Unità Sanitaria Mobile, un’equipe vaccinale aziendale composta da medici, infermieri e operatori socio sanitari, raggiungerà via D’Azeglio n. 1 (in prossimità del Comune) e dalle 17 alle 22 somministrerà il vaccino monodose J&J a tutti gli over 18 con prenotazione diretta sul posto.

Le altre tappe del Tour saranno Poggio Mirteto il 14 luglio e Rieti alla fine di agosto 2021, con la chiusura del Tour vaccinale.

L'iniziativa, con il trascorrere delle ore, assumerà anche una connotazione ludica, con momenti musicali e gastronomici con prodotti a chilometro zero gentilmente offerti dall’Accademia Italiana della cucina delegazione di Rieti, dall’Azienda agricola D’Ascenzo, Salumificio SA.NO, Azienda Agricola La Mucilla, Colle Solatio, Azienda agricola Le Cese, così da trasformare l’iniziativa in una vera e propria festa di piazza.