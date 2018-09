© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Esce “Un Capitano”, l’autobiografia di Francesco Totti. Il 27 settembre la presentazione al Colosseo in occasione del suo compleanno. Una data da cerchiare sul calendario per i tifosi romanisti di stanza anche a Rieti perché in città ci sarà una iniziativa molto particolare legata a questa presentazione. Vediamo il perché nel dettaglio di quello che già si annuncia un evento.Il libro con la biografia di Francesco Totti dal titolo “Un Capitano”, scritto dal giornalista Paolo Condò e pubblicata da Rizzoli, sarà messo in vendita negli store Mondadori della Capitale e dintorni che hanno aderito all’iniziativa, la notte tra mercoledì e giovedì coi negozi che per l’occasione resteranno aperti dalla mezzanotte alle 2 del 27 settembre. Si tratta di 12 librerie tra le quali anche la Libreria Rieti di via Roma 61 che partecipa all’iniziativa e garantirà l’apertura notturna fino alle 2 del 27 settembre.Le emozioni per i tifosi della Roma, però, non finiranno qui. La Mondadori attraverso la propria pagina Facebook fa sapere che ci sarà la possibilità per 12 fortunati lettori di incontrare l’ex capitano giallorosso la sera del suo compleanno nella festa al Colosseo, acquistando una copia del libro presso i loro store. Si partecipa ad una sorta di concorso e chi verrà selezionato parteciperà la sera stessa alla presentazione romana insieme a Francesco Totti e altri personaggi del mondo del calcio e dello sport, in quella che sarà anche la festa per il suo 42esimo compleanno.L’auspicio è dunque quello che ci sia anche uno o più Reatini che dopo aver acquistato il libro, possano vincere la partecipazione alla festa di compleanno e presentazione del libro a Roma con il Capitano. Dopo aver comprato il libro, infatti, si riceve una cartolina con un codice che l’acquirente dovrà poi comunicare tramite sms seguendo le istruzioni e scoprire se ha vinto l’ingresso al Colosseo nella notte dedicata a Totti o altri premi in palio.