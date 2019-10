RIETI - Fa tutto la Zeus Npc, sempre avanti per tutta la gara si fa sorpassare solo nel finale, ma alla fine sono gli uomini di Rossi a mettersi in tasca i due punti, termina 71-67.



Al PalaSojourner nel giorno della ricorrenza della morte di “Zio Willie” e a un anno esatto dalla scomparsa del giovane tifoso Marco Tosti, la Zeus vince e convince la seconda sfida consecutiva tra le mura amiche e vola a quattro punti in classifica.

Cannon è letale dalla lunga distanza, Passera chiarisce a tutti che nonostante le 37 primavere può dare un contributo importante a questa squadra e si prende così la meritata standing ovation al centro del campo. Nota di merito anche per Filoni, ottimo in difesa sui Gaines, mentre deludono Zucca e capitan Vildera, tolto troppo presto dalla partita. Tortona paga l'eccessivo nervosismo di Gaines e l'assenza di Tavernelli, pedine fondamentali di una formazione forte e organizzata. Applausi anche per Davide Parente, attuale diesse dei piemontesi, omaggiato da tutto il palazzo ad inizio gara.

La gara inizia con l’uscita di scena della curva dal palazzo (accolta con tanto di fischi e «buffoni» da parte del resto del pubblico), sul parquet invece Cannon e Brown sbloccano subito le marcature. L’impatto della Npc è propositivo in attacco e duro in difesa, a metà del primo quarto Rieti conduce 13-6, Ramondino è costretto a chiamare time out. L’energia di Andrea Pastore trasporta il PalaSojourner, che salta in piede alla prima tripla della guardia pontina, i tiri liberi di Brown e Vildera portano la Npc ad un incoraggiante doppia cifra di vantaggio. La Npc torna in lunetta, grazie al tecnico fischiato a Gaines, capitan Vildera torna in campo e chiude con due punti un primo quarto perfetto per la Zeus, 27-15 il punteggio.

Inizio di secondo quarto un po’ stonato per la Zeus in attacco, ci pensa Passera a fermare l’inerzia piemontese, l’asse Brown-Cannon e la tripla di Nikolic riportano Rieti in alto. Che prestazione di Cannon, segna sempre lui, al quindicesimo minuto sono già 17 i punti messi a referto. Passera serve assist in quantità, Cannon è chirurgo dalla lunga, è spettacolo al PalaSojourner. La Npc cala di concentrazione e Tortona accorcia, a metà gara è 45-37.

Al rientro tentenna un po’ la Zeus in attacco, ma a ritrovare la via del canestro ci pensano Passera e Brown con due triple consecutive, ha ancora le mani avanti sul match la Npc. Arriva la doppia cifra per Passera, ispiratissimo quest’oggi, unica nota stonata i quattro falli di Vildera. La Npc paga un po’ di stanchezza e Tortona si riavvicina leggermente sul finale di terzo quarto e chiude 58-51.

Fatica in avvio di quarta frazione la Npc, svanisce la via del canestro, Rossi inserisce troppo presto Vildera, che lascia il campo immediatamente per il quinto fallo, ci pensa Cannon a rimettere in carreggiata i suoi, dopo quattro minuti di totale assenza in attacco. Ramondino rimette in campo Gaines, Tortona tocca il meno uno, il 2/2 di Passera dalla lunetta far respirare la Zeus. I piemontesi trovano la parità con Gaines, 3/3 ai liberi, dopo una fallo dubbio sanzionato a Passera. Brown rimette le mani avanti sul match, un fischio assurdo di Masi far venire il brivido a tutto il palazzo, un super Filoni stoppa Gaines, ma Formenti trova la tripla che porta avanti per la prima volta Tortona nella sfida. La chiude Brown, 4 punti consecutivi, seguito da una grande difesa, che manda Cannon in contropiede, fermato fallosamente, in lunetta fa 1/2, termina 71-67.



