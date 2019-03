© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI – L’Open Day organizzato sabato scorso al campo Luchetti di Torri dalla Scuola Calcio della ASD Torri in Sabina si è rivelato una grande festa capace di coinvolgere piccoli calciatori, genitori e amici in una serie di iniziative che hanno entusiasmato bambini e adulti.Lo scopo era quello di impegnare i giovanissimi atleti che già frequentano due volte la settimana la scuola stessa in gare ed esercizi sul campo appositamente predisposto e per l’occasione sono avvenute anche nuove iscrizioni mentre i dirigenti della società hanno presentato un progetto di crescita che vede già la partecipazione di bambini provenienti da Torri, Cottanello, Vacone, Cantalupo, Montasola. Il responsabile della Scuola Calcio è Alessandro Iacobelli che porta avanti una lavoro della scuola stessa con quello de La Sabina mentre lo staff dirigenziale del settore giovanile è composto dal presidente Fabrizio Del Bianco, Matteo Serangeli, Fabio Magrini e la collaborazione di Ezio Fini.«Questi piccoli giocatori potrebbero costituire i punti di forza futuri della nostra società – dice il presidente Del Bianco – ma lo scopo principale di oggi è quello di farli divertire imparando le regole del calcio e di un sano comportamento sociale. La nostra Scuola Calcio sta prendendo forma in modo eccellente ed il nostro scopo è quello di farla diventare un punto di riferimento importante non solo per Torri ma anche per tutti i paesi circostanti».