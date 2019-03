© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI – Tutto pronto al campo comunale Luchetti di Torri per l’Open Day della Scuola Calcio denominato “Il calcio regala emozioni, vivile con noi!”che si svolgerà domani pomeriggio dalle ore 16 in poi nell’impianto sportivo torrese. La manifestazione è organizzata dalla società ASD Torri in Sabina ed è aperta a tutti i bambini del territorio dai cinque ai dodici anni di età che in tale occasione potranno effettuare una prova gratuita del gioco del calcio sotto la guida dei responsabili del settore giovanile della società medesima.«Diamo grande importanza a questo evento – dice il presidente Fabrizio Del Bianco – al quale invitiamo tutti i bambini innamorati del calcio ma anche i loro familiari per vivere insieme un pomeriggio all’insegna dello sport e del divertimento. Ci auguriamo che proprio da questi incontri possa iniziare per i piccoli protagonisti l’ascesa verso ambizioni maggiori anche nell’ambito della nostra società».Al termine verrà offerto un rinfresco a tutti i presenti. Informazioni ai numeri 3288237404 (Del Bianco) e 3388035696 (Iacobelli).