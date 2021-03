Stimigliano e Torri, si uniscono le polizie locali

RIETI - Due nuove sedi, vigili e ausiliari del traffico per il servizio di vigilanza attivato tra Torri e Stimigliano. È partito il nuovo servizio di Polizia Locale Stimigliano - Torri in Sabina. I due Enti dopo essere usciti dall’Unione dei Comuni della Bassa Sabina a dicembre, hanno deciso di unirsi sul servizio di vigilanza. La convenzione prevede due sedi, una presso il Comune di Stimigliano aperta al pubblico dal lunedì al sabato dalle 9 alle 12 e una presso il Comune di Torri in Sabina con uno sportello per i cittadini il mercoledì e il sabato dalle 9 alle 12. Gli agenti della polizia locale saranno coadiuvati da ausiliari al traffico principalmente nei servizi di viabilità. I cittadini potranno scrivere per informazioni alle seguenti e-mail: polizialocalestimiglianotorri@pec.it o polizia locale@comune. stimigliano.ri.it . La presenza di una pattuglia sarà garantita per sei giorni a settimana su entrambi i comuni. Soddisfazione delle due amministrazioni. che in un comunicato congiunto ribadiscono «di aver ridotto le spese di gestione del 50% e garantito il servizio in compresenza superando con tale convenzione la problematica della riduzione del personale - spiegano i sindaci di Stimigliano e Torri in Sabina, rispettivamente, Franco Gilardi e Michele Concezzi. - Decisamente un bel risultato quello raggiunto per il territorio e le nostre comunità». Il numero di telefono del nuovo comando di polizia locale Stimigliano - Torri in Sabina è: 0765/576038.

