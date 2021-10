Lunedì 4 Ottobre 2021, 15:39

RIETI - Torri in Sabina, di fatto, vede la conferma del sindaco Michele Concezzi.

Una sola lista presente e un candidato, per cui era comunque necessario raggiungere il 40 per cento (quorum strutturale, abbassato rispetto al 50 per cento di questi casi). E la percentuale dei votanti è stata del 54,02 per cento.

Il secondo parametro, da ufficializzare, resta quello del 50 per cento più uno dei voti espressi validi.

Di fatto, per Concezzi è solo da ufficializzare la riconferma.