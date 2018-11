© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - La Torrefazione Olimpica taglia il traguardo del mezzo secolo di attività e per il giorno dell’evento, il 27 novembre, offrirà un caffè gratis alla clientela. E’ il regalo riservato dalla famiglia Faraglia agli estimatori dell’azienda, fondata nel 1968 in viale Matteucci (in origine la strada si chiamava via Olimpica e non c’era ancora il ponte Giovanni XXIII, realizzato ai primi anni 70) da Osvaldo e Felicetta, già titolari del ristorante Olimpico, tradizionale meta di amanti della buona cucina, oggi occupato dal fast food di una catena americana.Un solo locale, il primo del genere e una scommessa per la giovane coppia, dove trovò appena spazio la macchina per il caffè e un piccolo bancone, ma subito ampliato e trasformato nell’attuale struttura che da decenni propone ai clienti le profumate miscele prodotte nello stabilimento di Santa Rufina di Cittaducale e vendute, oltre che in Italia, anche all’estero, in particolare in Francia, Germania, Paesi Bassi e Inghilterra.In cinquant’anni la Torrefazione Olimpica, denominata il “Tempio del caffè”, considerata dalla Camera di commercio di Rieti tra i fiori all’occhiello dell’economia produttiva locale e per questo premiata, ha ottenuto numerosi riconoscimenti (il locale è apprezzato anche per i prodotti legati alla cioccolata e per l’enoteca ricca di vini di grande livello), fino ad aggiudicarsi nel 2016 l’International Coffè Tasting, l’equivalente di un campionato mondiale delle torrefazioni, manifestazione che vede l’azienda anche quest’anno in concorso. Il lavoro di Osvaldo e Felicetta (lui iniziò la sua attività come semplice rappresentante di caffè) viene oggi portato avanti dai figli Sandro e Paola, nel solco di una tradizione tutta reatina.