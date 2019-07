© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Nella splendida cornice di Torre Agnese a Labro, torna sabato 20 luglio l’appuntamento con il "Piccolo Teatro dei Fiori". Protagonisti Giancarlo Bobbio e Lorenzo Federici in "Just in two”.I due (Giancarlo Bobbio alla voce e tastiera, Lorenzo Federici alla tromba e flicorno), tra i più noti ed apprezzati musicisti napoletani, si esibiranno in un progetto di smooth-jazz. Un viaggio nel jazz d'autore passando per i classici rivisitati e la bossa-nova con incursioni nel soul-funk e la più bella musica italiana. Tra contaminazioni diverse una serata di grande atmosfera e coinvolgimento. Il concerto avrà inizio alle 19 nella splendida cornice di Torre Agnese. È obbligatoria la prenotazione. Durante la serata verranno offerti food &flowers couture insieme a bevande selezionate proposte da Fat Art Club.Tornerà la Bottega Artigiana Gypsea che ha realizzato doni in edizione limitata per gli ospiti.Maggiori informazioni su www.torreagnese.com, info@torreagnese.com, oppure al numero di telefono 392-6454128.