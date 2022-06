Toro morto nello specchio d'acqua recuperato dai vigili del fuoco

RIETI - La squadra dei vigili del fuoco di stanza presso il presidio Vvf di Amatrice è intervenuta, questa mattina, per il recupero di un toro presumibilmente morto per cause accidentali in uno specchio d'acqua lacustre in località Pantani di Accumoli, luogo con presenza di bovini e cavalli allo stato brado.

Il personale operativo - a seguito della segnalazione effettuata al numero unico di emergenza da parte di alcuni escursionisti di passaggio nelle vicinanze - ha operato in acqua realizzando preventivamente un sistema di funi.

Una volta avvicinato, il bovino è stato assicurato alle corde in modo da poter essere trazionato in sicurezza permettendo così la rimozione della carcassa dall'acqua. Sul posto anche i Carabinieri forestali di Cittareale per le verifiche e gli accertamenti rituali di competenza.