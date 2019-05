© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Entra nel vivo l’edizione numero 6 del “Torneo giustizia Rieti 2019” nell’impianto sportivo “Marco Gudini” di via Fratelli Cervi. L'intera manifestazione potete seguirla sulla pagina Facebook “torneo giustizia Rieti” e sito internet www.trofeogiustiziarieti.it.In occasione del match Vigili del fuoco-Polizia di Stato, in programma domani, martedì 14 alle 16.30, sarà la volta di una particolare giornata sotto il segno del ricordo in memoria del compianto Vigile del Fuoco Coordinatore, Stefano Colasanti.Per l’occasione la rappresentativa VVF scenderà in campo con una maglia bianca con la soprascrittura “Ciao Stefano” salutando così idealmente il collega scomparso prima del fischio d’inizio della gara. Per l’occasione della partita inaugurale tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.Saranno presenti le massimeautorità cittadine tra cui il Comandante Vigili del Fuoco di Rieti, Mauro Caciolai e il Questore di Rieti Antonio Mannoni insieme ai familiari di Stefano Colasanti e alla figlia Benedetta. Un momento di raccoglimento per ricordare ancora una volta l’eroico tributo del Vigile Colasanti.Per tutta la duratadel torneo, come ogni anno, saranno in vendita dei biglietti della lotteria l’intero ricavato sarà devoluto all’Associazione Onlus Alcli “Giorgio e Silvia” nell’ambito del progetto “Alessandra”.Grande successo, in termini di presenze e gradimento, ha riscossol’iniziativa “La Città della Giustizia”che il 9 maggio scorso presso il Centro Commerciale Perseo ha visto stand e allestimenti realizzati dalle forze dell’ordine.Tra sport e solidarietà nove le compagini in lizza: Carabinieri,Tribunale di Rieti, Guardia di Finanza, Ordine dei Commercialistidi Rieti, Carabinieri Forestali, Muppet, Vigili del fuoco, Polizia di Stato e Polizia Penitenziaria.Il Torneo ideato e organizzato da Fabio Cruciani e Massimo Rinaldi terminerà mercoledì12 giugno con la finale seguirà la premiazione e l’estrazione dei biglietti vincenti della lotteria in programma il tutto dalle 19.L'intera manifestazione potrà essere seguita sulla pagina Facebook “torneo giustizia Rieti” e sito internet www.trofeogiustiziarieti.it.