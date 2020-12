Rinviata a data da destinarsi la 16esima edizione del Torneo internazionale della Befana

RIETI - «Mai avremmo pensato di dover scrivere comunicato stampa. La ricerca della consapevolezza di dover “abbandonare” ci hanno fatto allungare i tempi nella stesura. Con le lacrime agli occhi e il cuore spezzato il Comitato Organizzatore del Torneo Internazionale della Befana si trova costretto, dopo la firma dell’ultimo Dpcm a dover ufficialmente comunicare che la 16ª edizione del torneo per il momento è stata sospesa a data da destinarsi», scrivono gli organizzatori Stefano, Gianluca, Matteo, Paolo, Gianluca, Loredana, Cesare e Chiara.



Forte è in noi la speranza che tutto torni il prima possibile alla normalità , magari permettendoci di poter ugualmente svolgere la manifestazione, in un periodo più caldo, come facemmo l’anno del terremoto di Amatrice. Cogliamo l’occasione per augurare ancor più degli altri anni a tutti gli atleti, le società, tutti gli istruttori, i genitori, gli arbitri e la stampa, un sereno Natale e un buon anno».

