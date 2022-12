Fara Sabina, il 30 dicembre il via ufficiale del centro commerciale Tornarino con l’apertura di McDonald’s

RIETI - La torre sulla quale svetta la celebre “M” gialla su sfondo verde, seguita dall’elenco dei servizi offerti - come la caffetteria e il ritiro in auto dei panini - è già issata. Il nuovo ristorante McDonald’s di Passo Corese è pronto a partire il 30 dicembre. Salvo imprevisti dell’ultim’ora, il fast food situato all’interno del parco commerciale Tornarino, lungo la Salaria, all’ingresso della prima frazione di Fara Sabina, sarà inaugurato il penultimo giorno dell’anno. La data è ufficiale e i lavori per ultimare l’edificio stanno procedendo più veloce della luce, con decine e decine di operai al lavoro senza sosta. Le selezioni del personale sono già state ultimate grazie all’evento organizzato dall’azienda in piazza Salvo D’Acquisto, a Passo Corese. Alla tappa del Mc Donald’s job tour, hanno preso parte i 120 candidati che avevano superato la prima fase della selezione, inserendo il curriculum e rispondendo alle domande on-line dell’azienda. Al termine dei 120 colloqui individuali svolti, sono state scelte 55 persone che entreranno in servizio nel ristorante coresino con contratti part-time e full-time e saranno inquadrate secondo il contratto nazionale del turismo.

Lo sviluppo. Il fast food è la prima attività che sorgerà nel parco commerciale Tornarino, segnandone ufficialmente la nascita. Nell’area sono attese molte altre attività di ristorazione, bar e negozi. La prossima apertura dovrebbe riguardare il supermercato Conad. I tempi si annunciano però più lunghi. All’inizio del 2023 cominceranno le opere di realizzazione dell’edificio, ma l’apertura non arriverà prima della fine del 2023. Conad non è l’unica insegna che richiama l’attenzione.

Il piano commerciale del Tornarino prevede l’inserimento di numerosi marchi nazionali e internazionali. Ci saranno Euronics, Tigotà, Isola dei Tesori, Terranova, Zero Gradi e Pepco (entrambi negozi di abbigliamento e articoli per la casa), e Ovs, azienda specializzata in abbigliamento per uomo, donna e bambino. È prevista anche una zona direzionale che occuperà il primo piano dell’edificio principale, destinato ad uffici.

Dunque, il Tornarino diventa realtà dopo una gestazione lunga 30 anni. L’iter è iniziato nella legislatura 1993-1997. Il progetto era stato approvato poi nel 2005 ed era stato seguito nel 2006 dall’approvazione della convenzione tra il privato e il Comune. Nel 2016 è tornato in Consiglio, proprio dopo che l’Anas si era impegnata a realizzare il quarto braccio della rotatoria, indispensabile per dare corso al progetto che, a quel punto, senza grandi modifiche, è approdato nell’assise consiliare farense ed è passato grazie ai voti dell’allora maggioranza Basilicata e delle minoranze Farainmovimento e Fara bene comune (il movimento 5 stelle votò contro).