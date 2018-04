di Giacomo Cavoli

RIETI - Un pomeriggio di sole, nel parco di "Villa Claretta", a Grugliasco - città metropolitana di Torino - ha suggellato il gemellaggio fra Rieti e il Museo Internazionale del Grande Torino. Si conclude così l'iter che unisce per analogia le due tragedie aeree di Superga e del reatino, quando in Piemonte, nel 1949, fu distrutto il Grande Torino del dopoguerra, e nel 1955, con il DC-6 della belga Sabena schiantatosi contro il costone dell'Acquasanta alle pendici del Terminillo, in località di Costa dei Cavalli a Cantalice, venne cancellata la vita di 29 persone, fra le quali anche quella di Marcella Mariani, Miss Italia nel 1953.



Così, la Saletta dei Ricordi di Pian de Valli, ideata da Antonio Tavani, inaugurata al Terminillo nel febbraio 2017 e dedicata al ricordo dell'incidente del Terminillo, da oggi sarà inserita fra i gemellaggi ufficiali del Museo Internazionale, fra i quali figurano quelli con le squadre calcistiche del Manchester United, del Club Atlético River Plate di Buenos Aires, del Benfica e dell'italiana Fiorentina.



LO SCAMBIO DI MAGLIE FRA AMATRICE E TORINO

Ad accompagnare a Grugliasco il presidente onorario della Saletta dei Ricordi Antonio Tavani, i membri del comitato Saletta dei Ricordi Bruno Targusi e Mario Grillo, i 104 alunni del liceo scientifico Jucci guidati dai docenti e dalla dirigente scolastica Stefania Santarelli, la Polisportiva Cantalice rappresentata da Franco Cervelli e Giuseppe Eleuteri, l'F.C. Rieti con il consigliere Grillo e il presidente dell'Amatrice Calcio, Tito Capriccioli. A rappresentare il comune di Grugliasco, il sindaco Roberto Montà e l'assessore allo Sport Gabriella Borio.

Presente, in rappresentanza del Torino Calcio, Alberto Barile, direttore operativo dei Granata, protagonista dello scambio della maglia granata con quella dai colori rosso-blu donata da Tito Capriccioli, insieme alla maglia autografa del capitano del Torino Andrea Belotti, "che utilizzeremo all'interno del futuro museo dell'Amatrice Calcio", ha confermato poi Capriccioli al termine della cerimonia.



LE DONAZIONI AL MUSEO INTERNAZIONALE

Ad essere inaugurato a Grugliasco, il monumento rievocativo della tragedia del Terminillo contestualizzato però nell'atto di gemellaggio, realizzato dall'artista reatino Gianluca Maggi, insieme alla donazione, al Museo Internazionale, del quadro del pittore reatino Enrico De Sisto intitolato "Rieti ricorda la Miss Italia Marcella Mariani", consegnato a Domenico Beccaria, presidente del Museo del Grande Torino, presente insieme al direttore della mostra itinerante del Grande Torino e della Leggenda Granata, Giampaolo Muliari, entrambi presenti alla Saletta dei Ricordi, lo scorso gennaio, in occasione della visita dell'ambasciatore del Belgio in Italia, Frank Carruet.

A margine della cerimonia, anche l'incontro della delegazione reatina con gli ex alunni del liceo Jucci ora studenti al Politecnico di Torino e con il professor Fiorenzo Franceschini, docente reatino in forza al Dipartimento di Ingegneria Gestionale del Politecnico e membro onorario della Saletta dei Ricordi.