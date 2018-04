di Giacomo Cavoli

RIETI - Il gemellaggio fra Rieti e il Museo Internazionale del Grande Torino è finalmente realtà, per suggellare definitivamente l'amicizia nata dal ricordo delle due sciagure aeree che in Piemonte, a Superga, nel 1949 distrusse il Grande Torino del dopoguerra e al Terminillo, nel 1955, cancellò la vita di 29 persone. E' in programma infatti per domani pomeriggio, alle 16, a Grugliasco, a "Villa Claretta", sede del Museo del Grande Torino, la cerimonia che unirà Rieti e il ricordo degli indimenticati eroi della rinascita del sogno calcistico italiano, dopo l'inaugurazione della Saletta dei Ricordi di Pian De Valli avvenuta nel febbraio 2017, realizzata da Antonio Tavani con il contributo di tanti amici ed esperti, salutata lo scorso gennaio anche dall'arrivo dell'ambasciatore del Belgio in Italia Frank Carruet (nella foto) e ideata per non dimenticare la tragedia del DC-6 della compagnia di bandiera belga Sabena che il 13 febbraio 1955 si schiantò contro il costone dell'Acquasanta alle pendici del Terminillo, in località di Costa dei Cavalli a Cantalice, costando la vita a 29 passeggeri, fra i quali Marcella Mariani, Miss Italia del 1953.



LA CERIMONIA

Dopo il totem posizionato nel maggio 2017 accanto alla basilica di Superga da parte della delegazione reatina composta, fra gli altri, dall'ex sindaco Simone Petrangeli, dall'assessore allo Sport Vincenzo Di Fazio e dai due assessori alla Cultura dei Comuni di Cantalice e Cittaducale, Michele Beccarini ed Enrico Di Sisto per ricordare la tragedia del DC-6, stavolta, a guidare il gruppo reatino a fianco di Tavani sono i 104 alunni del liceo scientifico Jucci giunti in Piemonte insieme alla dirigente scolastica Stefania Santarelli e ad alcuni docenti del liceo, alla Polisportiva Cantalice rappresentata da Franco Cervelli e Giuseppe Eleuteri, l'F.C. Rieti con il consigliere Mario Grillo e il presidente dell'Amatrice Calcio, Tito Capriccioli. In rappresentanza del Torino sarà invece presente Alberto Barile, direttore operativo dei Granata, insieme al sindaco di Grugliasco Roberto Montà e all'assessore allo Sport Gabriella Borio.



Ad essere inaugurato, sarà il monumento rievocativo realizzato dall'artista reatino Gianluca Maggi, insieme alla presentazione del quadro del pittore reatino Enrico De Sisto intitolato "Rieti ricorda la Miss Italia Marcella Mariani", che sarà donato a Domenico Beccaria, presidente del Museo del Grande Torino, presente insieme al direttore della mostra itinerante del Grande Torino e della Leggenda Granata, Giampaolo Muliari.



A margine della cerimonia, l'incontro nella giornata di oggi della delegazione reatina con gli ex alunni del liceo Jucci ora studenti al Politecnico di Torino e con il professor Fiorenzo Franceschini, docente reatino in forza al Dipartimento di Ingegneria Gestionale del Politecnico e membro onorario della Saletta dei Ricordi.