Lunedì 7 Agosto 2023, 00:10

RIETI - La data deve ancora essere fissata, ma quella che inizia oggi sarà quella dell’ultimo saluto a Franco e ai figli Anna e Claudio, le tre vittime del ritorno di fuoco nella casa di Torano di Borgorose, avvenuta lo scorso 21 luglio. Padre e i due figli, per le ustioni riportate, furono trasportati a Roma ma purtroppo prima Franco, poi Anna, quindi Claudio sono deceduti. Eseguite le tre autopsie, l’ultima sul corpo di Claudio.

I funerali saranno con ogni probabilità celebrati dal parroco don Mario sul sagrato della chiesa parrocchiale: l’alternativa era lo spazio antistante il cimitero, dove procedono i lavori di costruzione dell’edicola funeraria che accoglierà i tre feretri, edificata dal Comune di Borgorose per accogliere insieme i componenti della stessa famiglia, ma il sagrato sembra il luogo prescelto.

Le iniziative. Intanto, si susseguono le iniziative dell’intera comunità per raccogliere fondi da destinare alla famiglia Colle. Il Comitato feste Torano 2023 ha previsto, nel torneo di calcio a 6, dedicato a Franco, Anna e Claudio, che una parte del ricavato sia donato alla famiglia Colle. Aperta, inoltre, una raccolta fondi - Iban IT39R0200873500000104029546, intestato a Nadia Colle, figlia e sorella dei defunti. Sempre a sostegno, è stata organizzata una spesa solidale per la famiglia delle vittime, a cura di Emiliano D’Angeli, aperta a tutti e con il supporto del supermercato Decò di Borgorose.

Prseguono nel frattempo le indagini, per fare chiarezza su quanto avvenuto nel dettaglio in quel venerdì 21 luglio e i legami lavorativi tra la famiglia Colle e la Pirotecnica Mattei.