RIETI - Tre disinfestazioni già eseguite, ma in alcune aule della scuola elementare sono nuovamente comparsi escrementi di topi (Foto d'Archivio). Per questo motivo, lunedì e martedì prossimi, con una ordinanza del sindaco, le lezioni verranno sospese per consentire la derattizzazione. E mercoledì, con gli aluni in gita, ci sarà un altro giorno per monitare la situazione.



