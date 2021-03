Rieti e Too Good To Go insieme contro gli sprechi alimentari

RIETI - Too Good To Go, l’app anti spreco n.1 in Italia, ha conquistato Rieti, dove commercianti e utenti si sono uniti alla lotta contro gli sprechi alimentari.

Diversi i locali in città che hanno aderito all’iniziativa, come il forno gastronomico La Mattera, Pasticceria Fiori, il ristorante Le Tre Porte, il panificio Pane al Pane e la gastronomia Dal Siciliano.

Ma anche alcuni punti vendita di grandi catene hanno preso parte al progetto per contrastare lo spreco di cibo, tra cui Alice Pizza, Conad e Carrefour.

Rieti si è ufficialmente unita alla rete anti spreco di Too Good To Go, l’app che offre agli esercenti commerciali la possibilità di dare nuovo valore al proprio invenduto grazie alle Magic Box, scatole a sorpresa contenenti i prodotti rimasti a fine giornata “troppo buoni per essere buttati”, e agli utenti di acquistare, e dunque salvare, alimenti ancora freschi a un terzo del prezzo originale.

Una soluzione flessibile e sicura che, specialmente durante quest’anno così delicato per il settore, ha supportato i negozianti e i ristoratori permettendogli di ridurre i propri sprechi e ottenere un piccolo ricavo sulla produzione di alimenti che altrimenti verrebbero gettati. Too Good To Go è anche uno strumento totalmente digitale che offre una vetrina per attirare nuovi potenziali clienti, i quali si recano in negozio per ritirare il proprio sacchetto anti spreco.

Il tutto con un unico grande obiettivo: contrastare gli sprechi alimentari per la salvaguardia del pianeta, grazie al risparmio di 2.5 kg di CO2 emesse per ogni Magic Box acquistata.

Presente in 14 Paesi d’Europa e negli Stati Uniti con oltre 30 milioni di utenti, più di 47mila negozi aderenti e 50 milioni di Magic Box vendute, in Italia Too Good To Go a due anni di attività ha conquistato due milioni e mezzo di utenti e venduto due milioni di Magic Box, per un totale di più di 4 milioni di kg di CO2 non emessi nell’ambiente.

A Rieti sono diversi i negozi che hanno già aderito all’app, come La Mattera, il forno gastronomico che oltre a proporre dolci e prodotti salati artigianali, ha nel proprio menù piatti freddi e caldi per pranzi o aperitivi; Pasticceria Fiori, la pasticceria e bistrot che offre dessert e paste tradizionali fatte a mano ma anche una varietà di pizze e pietanze salate; Le Tre Porte, l’osteria tipica reatina che propone primi, secondi e panini realizzati con ingredienti del territorio; il panificio Pane al Pane, con la sua offerta di pane fresco ma anche dolciumi e biscotti; e la gastronomia Dal Siciliano, che crea dessert, pizze e sfiziosità salate.

Anche alcuni punti vendita di grandi catene hanno preso parte al progetto per contrastare lo spreco di cibo, quali Alice Pizza, con un’ampia selezione di pizze al taglio; Conad, che nei sacchetti anti spreco mette a disposizione sia cibi freschi che confezionati; e Carrefour, con la sua offerta di piatti pronti e prodotti da frigo.

«Il periodo attuale non è sicuramente un momento semplice per il settore della ristorazione e gli esercenti commerciali, ma vedere che la nostra rete anti spreco si sta espandendo così velocemente nonostante la situazione è davvero stimolante. Poter contare sul supporto dei negozianti e cittadini di Rieti è un ulteriore tassello da aggiungere al nostro percorso che, in questi due anni, ci ha mostrato come la consapevolezza sul tema stia crescendo e come sempre più persone si stiano impegnando per combattere lo spreco alimentare”»afferma Eugenio Sapora, Country Manager Italia di Too Good To Go.

COME FUNZIONA TOO GOOD TO GO

Grazie all’app Too Good To Go i commercianti possono inserire la disponibilità di box, senza specificare che tipo di prodotti saranno presenti all’interno, basandosi sugli invenduti della giornata. Dall’altro lato, gli utenti, accedendo alla app dal proprio smartphone e geolocalizzandosi per individuare i locali aderenti più vicini, potranno acquistare il proprio sacchetto di prodotti invenduti a un terzo del prezzo originale pagando direttamente tramite app ed evitando così lo scambio di cartamoneta. Il ritiro della propria Magic Box avviene in negozio nella fascia oraria selezionata - generalmente poco prima della chiusura, evitando così i momenti di massima affluenza.

L'app di Too Good To Go è disponibile su App Store e Google Play.

Too Good To Go

Nata nel 2015 in Danimarca con l’obiettivo di combattere lo spreco alimentare, l’applicazione Too Good To Go è presente in 14 Paesi d’Europa e negli Stati Uniti, conta ad oggi oltre 30 milioni di utenti ed è tra le prime posizioni negli App Store e Google Play di tutta Europa. Too Good To Go permette a bar, ristoranti, forni, pasticcerie, supermercati ed hotel di recuperare e vendere online - a prezzi ribassati - il cibo invenduto “troppo buono per essere buttato” grazie alle Magic Box, delle “bag” con una selezione a sorpresa di prodotti e piatti freschi che non possono essere rimessi in vendita il giorno successivo. Gli utenti della app non devono far altro che geolocalizzarsi e cercare i locali aderenti, ordinare la propria Magic Box, pagarla tramite l’app e andarla a ritirare nella fascia oraria specificata per scoprire cosa c’è dentro.

Per maggiori informazioni: www.toogoodtogo.it

