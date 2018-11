© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Tony Giordani, scomparso mercoledì sera all'ospedale di Terni al'età di 77 anni, oltre a essere un bravo professionista come ottico, presso il suo laboratorio in via de Juliis, era noto anche come validissimo fotografo, nonchè come amante del basket. Appassionato della prima ora della Amg Sebastiani Basket, ne ha immortalato con eccellenti scatti il periodo dalla promozione dalla serie B, 1972-73, al successivo triennio della serie A della Brina nell'era legata a Bob Lauriski e Luciano Vendemini.Diverse sue foto sono apparse nell'ormai introvabile libro Sebastiani Dream, alcune delle quali apparvero pure sul mensile Giganti del Basket. Giordani era famoso a molti per le immagini del basket, e proprio nel 2017 fu premiato con una targa in occasione del memorial Giuseppe Gasperini, ma la sua passione per la fotografia si sviluppava anche su varie altre tematiche.I funerali si terranno domani, martedì 2 novembre, nella chiesa di Madonna del Cuore alle 14. Lascia la moglie Elvira e i figli Andrea e Martina.