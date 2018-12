RIETI - Cerimonia per la consegna questa mattina, in un'aula Caperna gremita dal pubblico, delle toghe d'oro a tre avvocati che hanno tagliato il traguardo dei cinquant'anni di professione. A ricevere la targa dal presidente del Consiglio dell'ordine, Luca Conti, sono stati Angelo Picchioni, Luigi Colarieti e Augusto Principi, tre professionisti che hanno ricoperto ruoli importanti nella storia giudiziaria del tribunale reatino: i primi due come pretori onorari e anche componenti del collegio penale in importanti processi, il terzo per trent'anni come giudice conciliatore, fino all'introduzione del giudice di pace, e poi giudice tributario. Insieme ai tre veterani, hanno prestato giuramento il neo avvocato Giorgio Zangrilli e la prarticante avvocati Alessia Angelucci. © RIPRODUZIONE RISERVATA