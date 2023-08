Giovedì 10 Agosto 2023, 10:09 - Ultimo aggiornamento: 10:19

RIETI - Toffia si prepara a 5 giorni di eventi con il ricco calendario di “Riviviamo il Centro Storico”. Un programma tra arte, musica, poesia ed eventi culturali che andrà da domani fino a martedì 15 agosto, per rinverdire una tradizione lunga più di 20 anni nel paese sabino.



Un palcoscenico itinerante, quello di “Riviviamo il centro storico”, con artisti di strada, teatranti, saltimbanchi e trampolieri, che negli anni ha ospitato anche nomi altisonanti come Mannarino tra gli altri. E poi spazio anche alle attività per i bambini e alle creazioni degli artigiani presenti in paese, il tutto accompagnato da una proposta gastronomica per tutti i gusti.



«Il festival è nato nel 1996 con l’intento di dare vita ad un nuovo modello di festa tradizionale, in modo da valorizzare e animare tutto il centro storico del borgo, rafforzando il senso d’appartenenza alla comunità – sottolineano dalla Pro Loco di Toffia – L’intera manifestazione è realizzata grazie alla generosa partecipazione degli abitanti e al coinvolgimento di un nutrito gruppo di volontari».



Una tradizione ed una soddisfazione che continua grazie alla sinergia della popolazione, del Comune e della Regione, che anche per quest’anno garantiscono un programma ricco di attività consultabile sui canali social dell’evento.