Ultimo aggiornamento: 10:07

RIETI - Lo splendido borgo di Toffia torna a vivere dal 13 al 17 agosto con la manifestazione “Riviviamo il centro Storico”. Il festival della sabina che ha ispirato molti altri borghi è giunto alla sua 22 esima edizione grazie alla pro loco che per il secondo anno ne replica la conduzione. Tra cambiamenti e riconferme il programma è ricco di artisti e artigiani pronti ad allietare le vie del paese.Ospiti numerosi cantautori laziali che si esibiranno tutte le sere a partire dalle ore 22: Leonardo Angelucci (martedì 13 agosto), gaLoni (mercoledì 14), poi i Briganti Sabini (giovedì 15) , il comico Geppo (venerdì 16) e chiuderà le serate l’etichetta discografica Aloha Dischi che porterà tre delle sue band sul palco toffiese una delle quali sarà i Keet & More che torneranno nel borgo sabino dopo il concerto dello scorso anno che ha convinto gli organizzatori. Dalle ore 17:30 in piazza Carbonara spazio ai i bambini che svolgeranno attività ricreative. Tra le vie del borgo artisti di strada, circensi da tutto il mondo aiuteranno a far vivere la magia delle sere d’agosto ed in particolare il 15 agosto in Piazza Umberto I per portare in scena il Gran Cabaret raccolta fondi per il documentario su Bernd Barnelli Witthüser , che ha come scopo quello di far conoscere alle generazioni future questo artista e di non far dimenticare la sua figura di uomo libero. Nel Giardino di Piazza Lauretana alle ore 18 alcuni autori locali che presenteranno i loro libri, rinnovata anche la collaborazione con la casa editrice reatina “Funambolo Edizioni”, presente anche la Legambiente che curerà la presentazione del libro di Greta Thunberg.«Saranno sei giorni intensi: quest’anno avremo anche l’anteprima del festival il 12 agosto in collaborazione con la Banda musicale di Toffia e i bambini – spiega il presidente della pro loco Tiziano Fieresi - Lavoriamo da mesi per riuscire a migliorarci rispetto allo scorso anno sicuramente siamo cresciuti, tutto l’evento sarà Plastic Free, avremo collaborazioni con altre associazioni locali, ci tengo a ringraziare tutti i volontari per noi fondamentali».Indispensabile anche la vicinanza del Comune di Toffia: «L'amministrazione comunale partecipa vivamente all'evento che è orgoglio anche per la popolazione – afferma il sindaco Danilo Pezzotti - Una tradizione che si ripete da molti anni, per questo teniamo molto alla riuscita della festa».