RIETI - Ufficializzato da parte del Rieti l'acquisto dell'attaccante bulgaro Todorov, che aveva ben figurato nelle amichevoli.



"Il Fc Rieti srl - spiega una nota della società - comunica di aver sottoscritto un contratto biennale col calciatore Nikolay Todorov. Nato a Pleven (Bulgaria) il 24 agosto 1996, Todorov è un attaccante che predilige giocare per vie centrali, ma all’occorrenza è dotato della necessaria duttilità tattica per agire sulle corsie esterne. Le ultime tre stagioni le ha trascorse tra il calcio inglese e quello scozzese, vestendo rispettivamente le maglie del Nottingham Forest, Worcester City, Helem Hempstead e quelle di Cowdenbeath, Livingston (14 presenze, 4 gol) e Queen of the South. Vanta anche 3 convocazioni con la Nazionale Under 21 bulgara, ora la sua prima esperienza in Italia e dopo la doppietta di domenica in amichevole contro la Lupa Roma, è pronto per le prime gare ufficiali".



“Sono pronto per questa nuova esperienza – spiega Todorov – Ringrazio la società per la fiducia mostrata nei miei confronti, ora toccherà a me contraccambiare”.

Martedì 14 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:22



© RIPRODUZIONE RISERVATA