Tipicamente Rieti, 4 show cooking con blogger e giornalisti

RIETI - Al via una nuova originale iniziativa promozionale del territorio reatino e delle sue prelibatezze che coinvolgerà una cinquantina di giornalisti e blogger di tutta Italia che si cimenteranno in occasione di 4 show cooking virtuali nella realizzazione in contemporanea ed in diretta di altrettanti piatti tipici della tradizione locale. L’iniziativa è realizzata dalla Camera di Commercio di Rieti e dalla sua Azienda Speciale Centro Italia Rieti nell’ambito del progetto camerale Tipicamente Rieti, cofinanziato da Unioncamere Lazio e finalizzato a mettere in luce le eccellenze del territorio reatino ed il primo appuntamento è in programma il prossimo sabato 17 ottobre alle ore 11,45 in diretta Facebook sulla pagina della Camera di Commercio di Rieti al link www.facebook.com/cameracommerciorieti

Protagoniste della prima diretta saranno l’Amatriciana e la Gricia, piatti originari dell’area di Amatrice e dei centri limitrofi dell’Alta Valle del Velino: i giornalisti avranno a disposizione un kit di prodotti rigorosamente locali utili per la realizzazione di uno dei due piatti, con tanto di brochure contenente ricette, storia e curiosità sui prodotti che verranno utilizzati e sulle tipicità della zona. Il giorno della diretta si collegheranno dalle loro cucine via Zoom mentre dalla cucina professionale di un locale di Rieti un cuoco esperto li guiderà nella preparazione.

Lunedì 26 ottobre alle 18,45 sarà la volta di una deliziosa pasta di legumi con le lenticchie di Rascino, piatto abbinato alla tradizione del Cicolano, mentre sabato 7 novembre alle 11,45 protagonisti saranno i Pizzicotti alla Reatina, primo piatto semplice e gustoso che abbraccia la tradizione dei paesi della Valle Santa Reatina. Si chiuderà lunedì 23 novembre alle ore 18,45 con la realizzazione del castagnaccio, un dolce che ha come protagoniste le castagne reatine, dalla Rossa del Cicolano al Marrone Antrodocano.

