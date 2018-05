di Christian Diociaiuti

RIETI - Hanno lasciato lo stadio accompagnati dai caroselli, poi hanno attraversato il centro in trionfo: approdo a piazza Cavour per i ragazzi del Rieti. A due passi dal Ponte Romano, dove tanti tifosi amarantocelesti li stavano aspettando per festeggiare la Serie D e l'approdo in C.Dopo la festa allo Scopigno, a margine del 2-2 con la Lupa Roma e dopo aver alzato la Coppa, il Rieti si è goduto la festa con i reatini marciando da Campoloniano al centro. Tanti applausi per tutti, dal mister ai giocatori, dirigenti e staff nella presentazione sul palco allestito davanti alla statua della Lira. I reatini hanno risposto riempiendo la piazza nonostante una pioggia fine. La serata continuerà con musica, balli e una fiaccolata amarantoceleste sul fiume Velino. "Più di aver vinto il campionato, la soddisfazione è vedere questa piazza piena" ha detto ai reatini il presidente Riccardo Curci. La squadra ha stappato anche una grande bottiglia di spumante, celebrando così la stagione che non è finita. Ora è corsa allo scudetto.