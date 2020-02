© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - «Solo unendo le forze e gli intenti potremo tentare di ottenere la salvezza». È stato un po' questo, in sintesi, il concetto espresso dall'ad del Rieti Roberto Di Gennaro in sala consiliare del Comune, in presenza dei nuovi acquisti della società e dei tifosi, coi quali si sta cercando di ritrovare serenità e soprattutto un rapporto. «Voi per noi rappresentate lo stimolo - ha aggiunto Di Gennaro - perché una squadra che non ha il supporto dei tifosi, fa fatica e si domanda per chi sta giocando».Immediata la replica dei ragazzi della curva che, di fatto, hanno chiesto semplicemente «massimo impegno e attaccamento ai colori sociali, gli stessi per i quali noi ci battiamo da sempre e per i quali facciamo chilometri su chilometri per supportarloli anche lontano da Rieti».Sulla penalizzazione rimasta immutata, Di Gennaro ha preannunciato il ricorso al Collegio di Garanzia del Coni, poi lasciando la parola al ds Minguzzi e al tecnico Beni, sono stati presentati i nuovi acquisti, tutti accolti dall'applauso della sala. Alla fine un brindisi benaugurante e l'appuntamento allo stadio per Rieti-Catanzaro.