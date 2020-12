Rieti, maltempo: Tevere su alti livelli in bassa Sabina

RIETI - Attenzione massima in Sabina in queste ore. A preoccupare è il livello del Tevere che a causa delle forti piogge delle ultime ore è cresciuto portandosi oltre il limite di guardia. La situazione è mantenuta sotto stretta osservazione da parte dei volontari del Vigili del fuoco in congedo di Magliano Sabina che da ieri ispezionando tutto il territorio. Dal Comune, intanto, è stato diffuso un avviso che invita a prestare attenzione per chi viaggia sulle strade in prossimità dei corsi d'acqua.

© RIPRODUZIONE RISERVATA