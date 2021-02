Prorogata la campagna test antigenici scuole: da domani anche a personale docente e non

RIETI - La Campagna di prevenzione e contenimento del virus Sars-CoV-2 “Scuole Sicure della Asl di Rieti”, che prevede l’esecuzione di test antigenici per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado (età 13 – 19 anni), è prorogata fino al 31 marzo.

Per l’effettuazione del test, che avverrà in modalità drive-in, è possibile prenotare sul sito www.salutelazio.it/prenota-drive-in senza bisogno di ricetta medica. Sono da escludere gli studenti che sono sottoposti a misura di quarantena o isolamento.

Da domani, 3 febbraio, l’iniziativa è estesa, con le medesime modalità, anche al personale docente e non docente delle scuole di ogni ordine e fino al secondo grado, statali, paritarie e non, educatori dei servizi educativi per l’infanzia, gestiti dallo Stato, dagli enti locali in forma diretta o indiretta e delle scuole dell’infanzia statali, paritarie e non.

I test saranno eseguiti presso le sedi drive-in di Rieti, Osteria Nuova, Poggio Mirteto, Magliano Sabina, S. Elpidio, Amatrice e Accumoli.

