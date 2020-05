RIETI - Oggi, 4 maggio, è ufficialmente iniziata la “Fase 2” riguardo l’emergenza coronavirus. Alcuni settori hanno ripreso le loro attività, mentre altre ancora sono ferme, come ad esempio le imprese del settore sportivo. Di questo argomento abbiamo parlato con Federico Tessicini, 34enne reatino e Presidente del Selci, formazione di Seconda categoria, gestore di due impianti sportivi a Roma.



Come ripartirà, secondo lei, il mondo dell’imprenditoria nel settore sportivo?

«E’ arrivato il momento di pensare sin da subito al rientro alla normalità attraverso un progetto strutturale, organizzato e sicuro dell’ambiente lavorativo sia per le risorse che per la clientela. La salute è stata salvaguardata sin dall’inizio. Fissare una data nel breve termine è fondamentale perché ci permette di programmare e riattivare una filiera produttiva che non è soltanto legata al mondo imprenditoriale dei gestori e delle risorse che ci lavorano, ma a un micro sistema di imprese collaterali che sono il motore del nostro paese (fornitori di energia, industria tessile dello sport, il food collaterale, i fornitori di prodotti di sanificazione e pulizia e molto altro).



In questo periodo molte persone hanno continuato a curare la loro salute fisica, anche grazie ad allenamenti “fai da te” tra le mura domestiche. Quant’è importante lo sport e, in generale, la cura del proprio stato fisico?

«Tantissimo. La nostra attività di fitness non va associata solo al praticante runner o al professionista dello sport ma è strettamente legata al tema “Salute e Prevenzione”: c’è tutta un’utenza a cui far fronte che è bisognosa di salute e che fa sport per curare o prevenire! Pensiamo a chi soffre di malattie metaboliche e cardiovascolari o, non da meno, a chi è in sovrappeso. E’ stato giusto rimanere attivi in questo periodo casalingo, ma è altrettanto giusto affidare lo sport a chi lo fa di mestiere e investe continuamente nella formazione e nella preparazione…immaginiamo lo sport come un farmaco preventivo per la salute e benessere attraverso la “compressa” dell’attività motoria organizzata, sicuramente più sicura di qualsiasi attività “fai da te”».



Oltre a gestire due impianti sportivi a Roma, lei è anche il Presidente del Selci, formazione che milita nel girone C di Seconda categoria…

«Esatto. La nostra squadra ha una matrice ben chiara, ovvero quella di avere un progetto fondato sui giovani, sia nella rosa che nel reparto tecnico nonché in quello dirigenziale. Non abbiamo ambizioni di grandi vittorie, ma il nostro mantra rimane quello di creare una realtà unita e socializzante».



Il calcio, così come gli altri sport, sono ancora bloccati. Poco male per le grandi società di Serie A, più problematico per le piccole realtà. Cosa ne pensa? Come e quando si ripartirà?

«Beh, certo. La nostra società, così come molte altre, non ha un settore giovanile da cui ripartire economicamente. Una cosa è certa: ora come ora l’importante è avere chiarezza sanitaria. Improvvisare, a mio avviso, non è di certo una buona cosa da fare! Una cosa importante, a mio avviso, è la coesione tra i club: quest’esperienza ci servirà da lezione, una lezione che ci dovrà insegnare ad essere tutti più uniti, dalla Terza categoria fino a quelle maggiori. L’arrivo di questa pandemia ed il blocco totale ci ha fatto capire quanto, in certe tematiche, siamo ancora troppo smarriti e poco preparati. Queste prossime settimane saranno importanti…».



Infine, vuole lanciare un messaggio alle società sportive ed all’imprenditoria sportiva?

«Certo! Faccio un grosso in bocca al lupo alle società della nostra provincia ed a tutte le formazioni che, durante questa stagione, avevano compiuto un percorso importante, ma ora come ora bisogna pensare ad uscire fuori da questo brutto periodo, per tornare davvero più uniti che mai. Inoltre, concludo facendo un grande in bocca al lupo anche a tutto il settore sportivo! Sono certo che quando finirà il lockdown e ci sarà lo “start”, tutti avremo un grande bisogno di socializzare e sentirsi bene tutti insieme. Ripartiremo piano piano con la consapevolezza che questa partita la vinceremo tutti insieme!».

© RIPRODUZIONE RISERVATA