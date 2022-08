Tesorobus e il progetto benefico per l'Africa, la partenza sarà il 15 ottobre

RIETI - Qualcuno ricorda Tesorobus (Chiara Del Soldato, Prospettiva ed.), il libro che ha ispirato il progetto benefico per l'Africa?



«Ricapitoliamo brevemente: come nel racconto che dà il titolo alla raccolta, un autobus, donato dall'azienda dei trasporti di Grosseto Tiemme, verrà portato in Senegal, nel villaggio di Kabrousse, ai bambini che devono andare a scuola, il tutto all'interno di un charity-rally chiamato RUST2DAKAR la cui finalità' è portare dei mezzi che serviranno di supporto ai progetti africani gestiti dalla ONG organizzatrice TAVOLA8».



Tutto era pronto per la partenza, ma poi cause come l'emergenza Covid prima e le gravi preoccupazioni generate dalla guerra in Ucraina poi hanno costretto ad un rinvio. La partenza sarà dunque il 15 ottobre 2022.



Ma nel frattempo MaremmaDakar, l'associazione che ha ideato questo progetto, ha fortemente voluto tenere vivo lo spirito di solidarietà' con cui ha intrapreso questa mission, dando la possibilità' anche ad altre persone di beneficiare del progetto Tesorobus: per questo motivo, il 15 e 29 luglio scorsi il mezzo ed il team sono stati messi completamente a disposizione del progetto “Colonie2002” dell'Associazione Iron Mamme, ed hanno accompagnato i ragazzi ed i loro educatori ai “laboratori didattici” presso il Museo Falchi di Vetulonia.



Piero Picchi, Presidente della MAREMMADAKAR ASD, dichiara: «Tesorobus è un progetto che ha una finalità sociale e siamo stati felicissimi di poter essere di supporto al progetto “COLONIA 2022”».



Simona Vasile, Presidente Associazione Iron Mamme OdV, dichiara che l'uso gratuito del Tesorobus di MaremmaDakar ASD ha dato un contributo fortissimo allo svolgimento del progetto. Le 2 uscite programmate in trasferta a Vetulonia non solo hanno fatto risparmiare una cifra considerevole, ma soprattutto hanno dimostrato la bontà dello spirito dell'intera mission con cui i collaboratori di MaremmaDakar ASD lo stanno portando avanti. «Siamo onorati di aver conosciuto un gruppo di così belle persone” conclude la Vasile».