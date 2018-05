di Giacomo Cavoli

RIETI - Anche la disciplina dell'Event Management studia il fenomeno e l'effetto del Rieti Sport Festival. Arrivando persino a costituirne il principale oggetto d'analisi nella tesi di laurea magistrale in Progettazione e Gestione dei Sistemi Turistici conseguita dalla 28enne reatina Sara Brandimonte che, nella seduta di laurea a Tor Vergata, ha concluso il percorso di studio licenziando la tesi dal titolo "Eventi sportivi e marketing territoriale: Il Rieti Sport Festival", analisi a tutto campo su genesi, struttura, posizionamento del brand e le potenzialità dell'evento - ideato da Sergio Battisti e dal deus del Festival, Stefano Meloccaro, fra i volti di Sky Sport, coadiuvati da Riccardo Battisti, Mauro Mariantoni ed Enrico Meloccaro - e divenuto, in appena tre anni, il contenitore sportivo e di intrattenimento più in vista del territorio, nuovamente protagonista al Parco del Coriandolo dall'8 al 17 giugno prossimi.



VOCAZIONE IN CRESCITA

"Volevo fare una tesi sul Management degli Eventi e su Rieti avevo la possibilità di conoscere bene sia il territorio sia chi aveva messo mano concretamente su un evento - racconta Sara - Nel Rieti Sport Festival ho visto del potenziale, poiché punta sulla vocazione sportiva di Rieti, un asset che oggi viene ribadito sempre più frequentemente". E nella tesi, nulla è lasciato in sospeso: partendo dall'analisi generica sulla natura e la struttura dei diversi tipi di eventi fino a scendere sempre più nel dettaglio, contestualizzando il Rieti Sport Festival all'interno degli esempi della crescente letteratura di settore.

"Il Rieti Sport Festival è un evento periodico perché si ripete ogni anno, oltre ad essere a basso impatto, non prevedendo la costruzione di nuove strutture - spiega Sara - Questo genere di manifestazioni serve a rafforzare l'immagine del territorio e non a cambiarla, perché altrimenti in quel caso sarebbe necessario un grande evento, un one shot fuori dalla vocazione territoriale". Il Rieti Sport Festival punta invece alla direzione opposta rispetto al "colpo secco", accentuando la vocazione del territorio, contando sulla periodicità e accelerando il rafforzamento dell'asset sport: "La stretta correlazione tra tipologia di evento e conformazione e vocazione della città è assolutamente fondamentale, poiché “il festival in questo senso può essere considerato un mezzo di comunicazione e promozione dell’identità del territorio (brand)” - scrive Sara nella sua tesi - Complici della passione personale per lo sport, gli organizzatori sono stati in grado di "sviluppare un prodotto culturale adeguato in modo tale da creare una risonanza tra identità reale, identità desiderata, identità comunicata e identità percepita”.



LE IDEE PER IL FUTURO DEL FESTIVAL

"E' una manifestazione giovane, che ha tutto il tempo di crescere - prosegue Brandimonte - Certo, la città non ha un grosso afflusso turistico, e questo farà crescere il Rieti Sport Festival più lentamente rispetto a luoghi con sistemi turistici avanzati. Ma se ad oggi la fiera del peperoncino, che ha valorizzato un prodotto non tipicamente locale, riesce ad avere diverse migliaia di presenze, non vedo perché non debba esserci potenziale per il Festival. Tuttavia, facendo un esempio - continua Sara - rispetto al Meeting Internazionale di atletica leggera, il Festival, per sua natura, non è inserito in un circuito mondiale come quello Iaaf e non ha inoltre aspetti altamente competitivi che possano fornire risonanza mondiale. Perciò, in tempi di crisi, avere una gestione accurata degli sponsor potrebbe portare più soldi, così come lavorare sull'immagine dell'evento, trasformandolo in un brand, in un prodotto che la gente ricordi e che possa organizzare eventi con il suo marchio durante tutto l'arco dell'anno, valutando infine anche altre possibilità di guadagno, come il merchandising. In questo senso, la comunità è chiamata a partecipare alla crescita della manifestazione, magari attraverso un maggiore coinvolgimento anche durante la fase preparatoria della manifestazione, in una sorta di concorso di idee".

Oltre, naturalmente, all'esportabilità del format, fra gli ultimi suggerimenti lanciati da Sara Brandimonte al termine della sua tesi: "Sicuramente possiamo annoverare la peculiarità della manifestazione come uno dei motivi del suo successo. Il suo carattere inclusivo, la varietà delle attività e delle tematiche trattate, la presenza di ospiti illustri hanno giustamente incuriosito un numero consistente di persone - conclude - L’idea di esportare il format può essere poi un ottimo punto di partenza anche per creare una rete di eventi partner che si sostengano a vicenda e moltiplichino gli effetti positivi di ciascuno".