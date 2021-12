Somministrate finora 18.000 terze dosi, nuovo record giornaliero raggiunto con 1.189

RIETI - Campagna vaccinale anti-Covi-19. La Asl di Rieti ieri ha superato le 210.000 somministrazioni eseguite sul territorio della provincia di Rieti.



Sono infatti 211.872 le dosi totali somministrate. 18.000 le terze dosi con un nuovo record giornaliero raggiunto ieri, 3 dicembre 2021, con +1.189 terze dosi somministrate dalla Asl di Rieti.



Si ricorda che presso i centri vaccinali ex Bosi di Rieti-Cittaducale, Caserma Verdirosi di Rieti e della Sabina Amazon di Passo Corese per evitare assembramenti si accede esclusivamente con prenotazione.



Tour vaccinale antiCovid-19, terze dosi e antinfluenzale anche in co-somministrazione con il vaccino antiCovid-19. Domani, domenica 5 dicembre, la Asl di Rieti sarà a Poggio Mirteto, presso la sede distrettuale (piano terra - via Finocchieto) dalle ore 9 alle ore 16. Si accede alla vaccinazione senza prenotazione con tessera sanitaria. Lunedì 6 dicembre la Asl di Rieti sarà presente invece a Borgo Quinzio nel comune di Fara in Sabina, piazza S. Atanasio accanto alla Chiesa, sempre dalle ore 9 alle ore 16.