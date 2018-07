di Raffaele Passaro

RIETI - Dopo il primo anno dalla rifondazione della squadra, la Vigor Collevecchio è pronta a rimettersi in gioco nel campionato di Terza categoria 2018/19, con l’obiettivo principale di far meglio della scorsa stagione. La squadra allenata dal mister Mirko Boni, infatti, lo scorso anno si è piazzata al 14° posto, collezionando 7 vittorie, 8 pareggi e 19 sconfitte. «Lo scorso anno» dichiara il presidente della squadra, Tullio Scalcione, «ci è servito per fare esperienza ed amalgamare i ragazzi. Posso affermare che siamo soddisfatti, non tanto per i risultati, perché potevamo fare un pochino meglio, ma soprattutto per aver riportato il calcio a 11 qui a Collevecchio dopo circa cinque anni. È stato un ritorno sicuramente positivo e ben accolto dal paese, con un buon seguito di pubblico. L’ambiente creato nello spogliatoio è stato molto positivo, con un clima abbastanza in crescendo, giorno dopo giorno».



«Per quanto riguarda il futuro -continua il numero uno dei neroverdi - ci siamo già messi all’opera subito dopo la fine del campionato. Abbiamo, anzitutto, confermato il mister, Mirko Boni, e tutto il nostro parco dirigenziale. Per quanto riguarda la rosa, 8-10 giocatori sono stati, per così dire, “liberati”, a causa di problemi di varia natura: fisici, personali e organizzativi. Nonostante ciò, siamo riusciti a inserire lo stesso numero di giocatori, occupando perciò le stesse caselle. Inoltre, molti di questi nuovi innesti hanno già alle spalle una buona esperienza, poiché hanno giocato in categorie superiori alla Terza. Infine, ci tengo a sottolineare che la quota percentuale di calciatori collevecchiani, grazie a questi innesti, è aumentata, arrivando quindi al 70%: a mio avviso, questo è sicuramente un valore aggiunto»



Intanto, sul futuro, Scalcione non ha dubbi: «Aspettative per la prossima stagione? Molto semplice. Il principale obiettivo è quello di far meglio rispetto alla scorsa stagione. Come ripeto, potevamo fare di più lo scorso anno, ma essendo il primo, va bene così. L’importante è migliorarci il prossimo anno: speriamo di farcela! Infine, per concludere, vorrei ringraziare tutti i ragazzi della Vigor 17/18, in particolare a coloro che per vari motivi non saranno più con noi nella prossima stagione, ed un caloroso benvenuto ai nuovi ragazzi».

Luned├Č 23 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:48



© RIPRODUZIONE RISERVATA