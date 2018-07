di Raffaele Passaro

RIETI - Dopo un campionato non brillante ma, al tempo stesso, soddisfacente, il Torri in Sabina è pronto ad affrontare, da protagonista, il campionato di Terza categoria per la stagione 2018/19.



I gialloblù, dopo la fine dea scorsa stagione, si sono subito messi all’opera per preparare al meglio il futuro, come ci spiega, infatti, il presidente della formazione reatina, Fabrizio Del Bianco: «Lo scorso anno abbiamo riportato il calcio a Torri, dopo un lungo periodo di stop. A livello della classifica, non abbiamo avuto ottimi risultati, ma la cosa che più ci premeva era quella di creare un gruppo unito e coeso di ragazzi e, soprattutto, di impegnarci tutti in progetti sociali. Le aspettative del prossimo anno sono poche ma realizzabili: occupare i primi posti in classifica e fare, perciò, meglio dello scorso anno».



Del Bianco, inoltre, ci spiega anche le novità: «A livello societario, ci sono delle novità. Abbiamo creato il progetto delle giovanili, per portare il calcio anche ai più piccoli, tra i 5 e i 12 anni; in ordine: Piccoli Amici, Primi Calci e Pulcini...il tutto con la collaborazione de “La Sabina”. Colui che si occuperà del settore giovanile sarà Alessandro Iacobelli. Per tornare alle novità, quest’anno saranno due i mister che guideranno la squadra in Terza: Alessandro Tiburzi ed Emanuele Renzi. Inoltre, tutta la dirigenza è stata confermata, come anche la maggior parte della squadra. A proposito di questo, abbiamo inserito, nell’organico del Torri, una decina di innesti, utili per renderci ancora più competitivi».



«Per noi l’importante è dare un’impronta sociale a questa squadra - continua Del Bianco - per vivere il calcio come sport e per condividerne i valori che questo sport insegna e per crescere insieme. Infine, per concludere, vorrei ringraziare tutta la popolazione di Torri in Sabina, che ci ha sempre sostenuto nei nostri progetti e che, sicuramente, ci sosterrà anche la prossima stagione.

Sabato 28 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:45



