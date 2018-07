di Raffaele Passaro

RIETI - La Torpedo Rieti è pronta a ripartire, sognando in grande. La formazione allenata dal mister Luca Basilici, dopo il soddisfacente campionato svolto la scorsa stagione, è pronta a migliorare e a porre le basi per un futuro sempre più roseo.



«Siamo soddisfatti di ciò che abbiamo fatto nello scorso campionato» ha dichiarato Renzo Mastroiaco, il presidente della formazione reatina. «Ci stiamo attrezzando per organizzare la prossima stagione. Tutta la dirigenza è stata confermata, come anche il nostro mister, Luca Basilici: ha lavorato bene ed è stato sempre impeccabile, presente e vigile per tutta la durata della competizione. Anche lui, di risposta, ci ha confermato il suo interesse a rimanere con noi, sposando in pieno il nostro progetto».



«Di che progetto si tratta? - continua Mastroiaco - E’ un qualcosa che non ha scadenze: posso definirlo, a lungo termine. Le aspettative sono quelle di migliorare la nostra classifica e, soprattutto, di avere un gruppo unito e solido, per tenere alta e continuare l’incredibile storia di questa società. Qualche giorno fa ci siamo incontrati per la classica riunione pre-campionato, dove abbiamo stilato alcuni punti fondamentali per il nostro percorso futuro. Sicuramente, rinnoveremo la nostra rosa, con l’aggiunta di nuovi innesti, che prenderanno posto in squadra. Posso anticipare poco, ma diciamo per certo che aggiungeremo almeno un’unità in ogni zona di campo. Poco altro da dire, se non: Forza Torpedo!».

Venerd├Č 20 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:17



© RIPRODUZIONE RISERVATA