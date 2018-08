di Raffaele Passaro

RIETI - Dopo una stagione alquanto fallimentare, il Santa Rufina, nella persona del suo presidente, Vincenzo Strollo, conferma il fatto che la squadra non giocherà la prossima stagione in Terza categoria.



La formazione rufinese si presentò nello scorso campionato di Terza 2017/18 come una new entry ma i biancorossi si ritirarono dalla competizione a campionato in corso. «Sono rimasto molto deluso - spiega Strollo - dal comportamento dei ragazzi. Inizialmente, la rosa contava poco meno di una trentina di tesserati ma poi, durante il girone, siamo addirittura arrivati a non poter trovare undici titolari. Ho preso il tutto come una mancanza di rispetto: in verità, hanno creato tutto i ragazzi, che poi mi cercarono come figura di presidente, per dare un aiuto anche e soprattutto a livello economico».



Inoltre, Strollo ci tiene anche a sottolineare l’aspetto dell’organizzazione dello scorso campionato: «Per ciò che concerne la scorsa stagione, penso che sia stata organizzata male. È stato un campionato troppo lungo, troppo impegnativo e, anche a causa delle lunghe distanze, troppo stressante. Tutto ciò ha compromesso il nostro cammino. Molte persone non calcolano il fatto che stiamo parlando sempre di una Terza categoria, non di Serie A; in questi casi, perciò, il lavoro e gli altri impegni personali vengono prima di tutto, anche di una partita di Terza categoria».



Infine, Strollo, non ha dubbi sul suo futuro e su quello della formazione reatina: «Sinceramente, non ho intenzione di proseguire il mio compito all’interno della società. Non so cosa succederà, ma non penso ci sia l’intenzione di continuare il percorso; quasi sicuramente, perciò, non si rifarà la squadra».

Lunedì 13 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:33



© RIPRODUZIONE RISERVATA