di Raffaele Passaro

RIETI - Dopo una stagione alquanto altalenante, con un buonissimo inizio, un periodo centrale non brillante e un finale di stagione al cardiopalma per la lotta al quarto posto, il Real Vazia è pronto a ritornare in campo nella stagione 2018/19 più carico ed unito di prima.



Come ci spiega il dirigente dei biancorossi Matteo Nucci, «siamo una squadra creata da un gruppo di amici e, grazie anche all’aiuto del presidente Alessandro Taddei, siamo riusciti a portare avanti questo progetto».

«Per quanto concerne la prossima stagione - afferma Nucci - stiamo cercando di formare la squadra grazie all’innesto di molti giovani, uscenti dalle juniores, coadiuvati però sempre dallo zoccolo duro della squadra, ovvero i più esperti. La dirigenza è stata tutta confermata. Io verrò affiancato dal presidente Taddei e dall’altro dirigente, Mariano Scappa. Per quanto riguarda il mister, è cambiato rispetto alla scorsa stagione. Nel precedente campionato, infatti, ci allenava Federico Vicari, che però ha rassegnato le sue dimissioni verso la fine del campionato; a ragion veduta, perciò, abbiamo continuato il campionato facendo “autogestione”. La prossima stagione, però, avremo bisogno di un vero mister, il cui nome è stato già scelto: sarà, infatti, Walter Troiani a guidare la squadra. Infine, vorrei ringraziare i nostri sponsor, che ci aiutano a portare avanti questa piccola realtà che abbiamo creato, tenendo sempre d’occhio i veri valori di questo sport».



Riguardo al futuro, Nucci non si sbilancia oltremodo: «Le nostre aspettative sono molto semplici e, soprattutto, realizzabili. Speriamo di far meglio della scorsa stagione, magari migliorando la nostra posizione in classifica».

Mercoled├Č 25 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:13



© RIPRODUZIONE RISERVATA