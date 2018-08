di Raffaele Passaro

RIETI - «Il Poggio Bustone è pronto a ripartire». Così, con questa breve frase, il presidente della formazione reatina, Stefano Santori, fa sapere che la squadra parteciperà anche la prossima stagione al campionato di Terza categoria.«Siamo ancora in un momento di stallo-spiega Santori- quindi ora come ora non sappiamo ancora chi sarà il nuovo mister né se ci saranno nuovi innesti nella rosa. Stiamo nel pieno delle trattative, sia per il ruolo di mister che per l’aggiunta dei giocatori. Posso confermare, invece, l’aggiunta di nuovi innesti nel nostro parco dirigenziale, che si aggiungeranno all’oramai confermato zoccolo duro della società. Abbiamo scelto di rinnovare la società sia per avere un regolamento interno più chiaro sia, soprattutto, per dare una scossa a tutti l’ambiente».



Inoltre Santori ci tiene a sottolineare un problema che sta segnando la società, ovvero la non apertura della famosa “Tribuna Storica” del campo sportivo di Poggio Bustone: «Vorrei sensibilizzare la questione della tribuna del nostro campo. Il comune di Poggio Bustone aprì un cantiere per rinnovare la tribuna e, ancora oggi, i lavori non sono stati conclusi ed è tutto fermo. I lavori sarebbero dovuti finire già ad agosto 2017 ma ancora oggi non c’è stata l’apertura della tribuna. Non si hanno ancora notizie. Il blocco della tribuna è stato uno dei motivi per il quale abbiamo pensato e tentennato per quanto riguarda la conferma della squadra e della società anche per il prossimo anno. Nonostante ciò, abbiamo comunque deciso di partecipare al prossimo campionato. Non sembra importante, ma per noi avere la tribuna chiusa è un duro colpo, poiché non ci permette di avere un gruppo tifosi importante e numeroso. Speriamo che la cosa si risolva presto».



Oltre al futuro della tribuna, Santori parla anche degli obbiettivi stagionali della formazione reatina: «Non voglio sbilanciarmi, ma vorrei comunque vedere la mia squadra arrivare tra le prime cinque in classifica».



Mercoledì 22 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:25



