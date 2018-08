di Raffaele Passaro

RIETI - «Dispiace dirlo, ma non rifaremo la squadra per la prossima stagione. Purtroppo, questa è una decisione definitiva». Queste le parole dell’ormai ex presidente del Montopoli Calcio, Andrea Carbonara, che chiude ufficialmente le porte per quanto concerne il futuro della formazione reatina per il prossimo campionato di Terza categoria.



Il Montopoli, allenato la scorsa stagione dal mister Simone Carbonara, aveva cominciato nella miglior maniera possibile, occupando la prima posizione in classifica per molte giornate, salvo poi avere un crollo improvviso, che ha favorito poi l’avanzata e la vittoria finale del Borgo Quinzio.



«Sono molto deluso dalla fine che ha fatto questo progetto» spiega ancora il presidente Carbonara, che pone l’accento anche sulla questione pubblico: «Giocare in casa o fuori casa era la medesima cosa. Il nostro paese non ci aiutava, né economicamente né con il tifo la domenica. Abbiamo sempre avuto il paese contro».



Infine, nonostante tutto, Carbonara ringrazia tutti i giocatori: «Gli unici che meritano ringraziamenti sono i ragazzi, che da sempre hanno creduto nel progetto, autotassandosi e mettendosi sempre a disposizione della squadra».

