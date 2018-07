di Raffaele Passaro

RIETI - Ventuno vittorie, 6 pareggi e 7 sconfitte. Questi i numeri che hanno contraddistinto la stagione 2017/18 della Gens Cantalupo. La formazione granata, allenata dal mister Luca Zappaterreno, si è posizionata sul terzo gradino del podio, collezionando anche il “premio” come terza migliore difesa del campionato, preceduta solo da Cantalice e Borgo Quinzio. Il presidente della squadra, Walter Bianchi, si è così espresso riguarda alla scorsa stagione: «Abbiamo giocato un ottimo campionato. Sicuramente, siamo stati penalizzati dai tanti infortuni, che hanno bloccato alcuni nostri giocatori per tutto l’arco della stagione».



Dalle parti di Cantalupo, però, tira aria di conferme e rinnovamenti. Lo stesso numero uno granata, ci anticipa già qualche news in merito al futuro: «Il nostro obbiettivo principale di quest’anno era arrivare a giugno riconfermando tutti i nostri giocatori, e così è stato. Ovviamente, abbiamo fatto domanda per il ripescaggio in Seconda categoria ma, purtroppo, ancora non si sa nulla (la società non è inserita nella graduatoria dei ripescaggi, ma se si liberassero altri posti potrebbe essere presa in considerazione, dipenderà dalle iscrizioni delle aventi diritto alla Seconda categoria che scadono il 25 luglio, ndr). Stiamo cercando qualche buon innesto, per colmare gli infortuni capitati a molti nostri giocatori durante lo sviluppo della stagione precedente. Intanto, abbiamo aggiunto, al nostro parco dirigenziale, due innesti. Il nostro sogno nel cassetto è quello di creare anche un settore giovanile, in modo tale da far capire anche ai bambini i veri valori che tramanda il calcio».



Cambio, invece, in panchina. «A causa di “belle circostanze”, il nostro mister Luca Zappaterreno diventerà allenatore in Seconda e collaborerà, perciò, con il nostro nuovo allenatore, che però non possiamo ancora annunciare, anche se il tutto avverrà a breve. Aspettative? Speriamo di trovare più carattere nei match decisivi, ovviamente cercando di dare il massimo sempre e in tutto. Infine, vorrei ringraziare tutti i nostri giocatori, sempre disponibili, e tutto il nostro gruppo di supporters: spero che saranno sempre presenti anche il prossimo anno, come hanno fatto nella scorsa stagione».

