di Raffaele Passaro

RIETI - Dopo un campionato a tratti emozionante, nonostante qualche sfortuna di troppo, il Fiamignano del “presidente-mister” Emiliano Lucentini è pronto a dare battaglia nel nuovo campionato di Terza categoria 2018/19.



«Siamo pronti per cominciare al meglio questo nuovo campionato» spiega Lucentini. Inoltre, il presidente della formazione del Cicolano spiega tutte le novità e le conferme per la prossima stagione: «Per quanto riguarda la dirigenza, sono stati tutti confermati; in più, abbiamo aggiunto altri due collaboratori: uno è un ragazzo che ha giocato con noi gli scorsi anni e l’altro ci ha aiutato lo scorso anno in dirigenza anche se non compariva nell’organico dirigenziale. Per quanto concerne la squadra, abbiamo confermato tutti i ragazzi dello scorso anno, tranne colui che ora fa parte della nostra dirigenza, che ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo. Inoltre, abbiamo avuto due ritorni, ovvero due ragazzi che lo scorso anno hanno giocato in “prestito” in altre formazioni. Infine, abbiamo anche ampliato la rosa con due innesti: una punta ed un difensore. Ora, attendiamo anche un centrocampista, che stiamo cercando e che speriamo di poter portare nella nostra formazione. Sulla panchina, sarò ancora io il mister, anche quest’anno».



Per quanto riguarda le aspettative, Lucentini non ha dubbi: «Prima di tutto, speriamo di continuare ad avere lo spirito giusto, ovvero di avere la voglia di divertirci tutti insieme, continuando la tradizione del Fiamignano, che si basa non su un gruppo di calciatori ma sulla creazione di una vera e propria famiglia. Inoltre, cercheremo di fare meglio rispetto alla scorsa stagione, magari raccogliendo molti punti come è avvenuto nel girone di ritorno dello scorso campionato. Sicuramente, con uno sforzo in più da parte di tutti (mio, dei ragazzi e dei dirigenti) riusciremo a toglierci qualche bella soddisfazione, da regalare poi ai nostri tifosi. A proposito dei nostri supporters, vorrei, a nome di tutti i ragazzi della società, ringraziarli per tutto il supporto che ci hanno fornito lo scorso anno; speriamo che saranno presenti alla stessa maniera anche la prossima stagione. Siamo carichi e concentrati già da ora, perciò...Forza Flamengo ! ».

Martedì 7 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:41



